Украинские клубы пополнили копилку по итогам недели. Что удалось получить благодаря проходу Шахтера и ничьей СК Днепр-1 – в нашем материале.

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, какого прогресса в таблице коэффициентов УЕФА достигла Украина и как это отразится на перспективах в Лиге чемпионов.

Шахтер проиграл Ренну в основное и дополнительное время, но лучше исполнил серию пенальти и пробился в 1/8 финала Лиги Европы. Такой успех принес Украине 1 бонусный пункт. Еще 1 пункт на прощание с еврокубками заработал СК Днепр-1. Днепровцы расписали ничью с АЕКом и завершили выступления в Лиге конференций.

Разделив недельное достижение на количество представителей (2/5), получаем 0,4 очка в таблицу коэффициентов. Благодаря такой прибавке удалось отыграть сразу две позиции – наибольший прогресс среди всех стран за текущий мид-уик. Украина поднялась на 14 место, обойдя Норвегию (Буде-Глимт проиграл и вылетел из ЛЕ) и Чехию (осталась без евровесны).

Наши клубы выполнили главную задачу – залетели в топ-15. Это гарантирует две команды в квалификации Лиги чемпионов и сохранение квоты 5 представителей. 14 место еще слаще, ведь чемпиону Украины 2023/24 придется проходить на один раунд отбора Лиги чемпионов меньше – старт из плей-офф квалификации.

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У Шахтера есть шансы подтянуть Украину даже выше. Перед нами идет Швейцария, которая на неделе заработала больше – победа Базеля над Трабзонспором принесла 0,5 очка в таблицу (2 пункта разделить на 4 полпреда). Однако отрыв минимален. Швейцария "везет" Украине 0,375 очка. Шахтер может отыграть отставание уже в следующем раунде, если выступит лучше, чем Базель в Лиге конференций.

Правда, 13 место абсолютно ничем не отличается от 14. Существенное улучшение даст 12 место, но добраться до Турции почти не реально. Турки имеют 2,2 очка отрыва, а три команды продолжают борьбу в еврокубках.

Сезонный рейтинг, показывающий динамику выступлений, также улучшился. За еврокубковый год 2022/23 Украина набрала 5,5 очка – 20 результат среди всех стран. Австрия, Шотландия и Сербия выступили хуже, а это значит, что у нас есть перспективы подняться в следующих сезонах.

Напомним, что сейчас идет борьба за раздел мест на сезон 2024/25. Следующие еврокубки Украина начнет на 12 месте: чемпион должен преодолеть один раунд квалификации Лиги чемпионов, а вице-чемпион – 3 этапа отбора.