"Как это страшно! В 2014-15 годах, в Авдеевке, тоже было так страшно. Не было воды, люди набирали снег, воду из луж. Готовили на костре, неделями жили в подвале. В городе тогда не было 2 года света, газа, воды, об отоплении вообще молчу. И пусть какая-нибудь скотина мне сейчас напишет про "8 лет" или "референдум", пойдет туда, куда и российский корабль.

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Это наша история. Я прекрасно помню тот день, когда на этот "референдум" привезли людей автобусами по маршруту "112", Ясиноватая. Даже, бл*ть, не смогли снять таблички. Я тогда с ребенком шла гулять на ДК, а мне какое-то чучело стало угрожать автоматом, чтобы я уходила.

Я помню те дни, когда исчезали наши знакомые, которых до сих пор не нашли. Помню взрывы, завешенные одеялами окна, чтобы не было света. Помню, как за сутки можно было снять всего 150 грн, и этого не хватало даже на пачку каши ребенку. Помню снайперов у нас под балконом, помню взрывы, тот запах гари у меня до сих пор стоит под носом... А еще знаете, что помню – вонь от разлагающихся тел. Тогда было лето. И я никогда не забуду звук "Града" возле нашего дома. И это были те, кого мы не звали! Чужаки!

И вот, когда эти чужаки стреляли из "Града", когда весь дом трясло, когда я стояла и прикрывала одеялом уши моему сыну, я поняла, что нужно ехать. К тому времени дороги уже были заминированы. Взяв документы, детские вещи и сбережения (себе, по глупости, я взяла пару джинсов, пару футболок, потому что собирались наспех), мы уехали.

Сев в машину, и зная маршрут, по которому мы будем ехать, мы простились друг с другом, ведь не было никаких гарантий безопасности. Мы могли взорваться на мине или нас могли расстрелять. Мы ехали какими-то полями, селами, блокпостами с этими чужаками... Проверяли все вещи, всю машину, заглядывали в трусы в прямом смысле! Эти изверги далеко не верят в своего Бога. Было очень страшно.

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И когда мы выбрались на свободную территорию, на нашу землю, мы просто ехали и рыдали. Мы и слова не сказали друг другу. Тогда мы не знали, что наш маленький, уютный город ждет ад! Очень тяжело начинать жизнь с самого начала. Когда ты потерял недвижимость, сбережения, ценности и самое главное, когда потерял друзей, знакомых, близких... Ты просто едешь в неизвестность, в пустоту... Твоя душа умирает, а сердце становится пустым. Ты не чувствуешь жизни.

Я приходила в себя 2 года! Боялась каждого шороха, каждого фейерверка... Боялась людей, ведь в каждом из них я видела предателя. Каждый день начинался с новостей, слез и нескончаемых попыток дозвониться родным. И потом, когда твой родной город, казалось бы, начал оживать, старый маразматик решил снова все захватить.

И стало еще хуже. И эту боль, которую ты годами пытался где-то внутри скрыть, которую теперь чувствуют все люди в нашей стране. Боль от безысходности, от потери всего, что было нажито годами, и самое главное – боль от потери близких! Все эти 8 лет меня не покидало ощущение, что наша земля пропитана кровью и слезами. Где бы я ни была, я всегда чувствовала себя виноватой.

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Хотя... Я не звала чужаков. Мы жили у себя дома, разговаривали на русском, я училась на филкафе, на кафедре украинского языка и литературы, я любила и люблю свою страну. И в такие моменты горя, как сейчас, важно оставаться человеком. Помогайте друг другу, умейте выслушать пострадавшего, любая помощь, материальная или психологическая, важна. Мне, например, было некому высказаться. Ужасно больно от того, что ты не знаешь, как дальше существовать и выживать. Не разжигайте костер ненависти. Сейчас мы все – огромная семья!

К сожалению, я знала, что наша истинная независимость будет даваться нам кровью. Просто нам надо было отрубить нить, которая соединяла нас. Мы не братья с ними. Мы братья друг другу. Только мы понимаем друг друга, мы понимаем и чувствуем всю эту боль. И я верю, что сатана со своими чертами отправится в ад, где им и место. А мы, как феникс, возродимся из пепла", – отметила Пономарь в своем Instagram.

Добавим, что Виталий за свою карьеру становился бронзовым призером УПЛ в сезоне 2018/19 в составе Александрии.

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