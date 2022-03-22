Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Следовательно, это уже двенадцатая новость, где Футбол 24 освещает русский произвол на нашей земле.

Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: Динамо сыграет в еврокубке, новая проблема для сборной, откровенные заявления Ярмоленко.

23:50. Донбасс Арена снова рушится в эпицентре войны – ужасные последствия обстрелов заброшенного суперстадиона.

23:30. Михаил Кополовец призвал простить Ракицкого: "Человек играл за сборную Украины и понял, что в России находиться не может".

23:18. УЕФА планирует запретить России показывать матчи сборных – расплата за искажение трансляций и сокрытие кадров поддержки Украины.

22:48. Тарас Степаненко саркастически открестился от перехода в Стяуа, о котором ранее сообщал румынский журналист. Сергей Сидорчук и Андрей Пятов тоже опровергли смену клуба.

22:20. Интер готов пригласить Роберто Де Дзерби, если завершит сезон без трофеев. В Италии уверены, что тренер Шахтера уже не вернется в Украину.

21:55. В Германии запретили "футболистам-беженцам" из России и Украины играть в любых официальных матчах. Они могут выходить на поле только в контрольных поединках.

21:42. Две легенды сборной Болгарии отдали свои дома украинским семьям.

21:30. Тарас Степаненко вспомнил, что при обычных обстоятельствах сегодня тренировался бы в составе сборной Украины. Хавбек Шахтера отдал должное всем, кто борется с оккупантами.

21:00. Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко и Андрей Пятов начали тренировки со Стяуа. Одиозный президент клуба заявил, что трио украинцев будет выступать за команду до конца сезона.

20:23. Англия свирепствует из-за трансляций матчей на России – УЕФА уже получил просьбу заблокировать агрессоров.

19:55. "Дед сумашедший, или что с ним? После таких слов закончи с футболом и иди на пенсию". Михаил Кополовец возмущен заявлением Мирчи Луческу об ошибке отстранения российских спортсменов.

19:20. Андрей Ярмоленко озвучил свой список адекватных россиян из мира спорта. В списке лидера сборной Украины всего две фамилии.

18:45. Лидер Манчестер Сити Кевин Де Брюйне записал обращение к украинскому футболисту, раненному в Мариуполе.