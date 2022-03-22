Донбасс Арена давно стала настоящим символом разрушительного прихода "русского мира" в Украину.

Когда-то топовый стадион и так был запущен безмозглым правительством "ДНР", а теперь переживает новую волну разрушений.

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Местные жители опубликовали видео очередных обстрелов. Повылетало несколько окон, а вокруг стадиона образовались гигантские воронки от снарядов. Не верится, что всего 10 лет назад сборная Украины здесь играла против Франции на Евро-2012...

Напомним, Донбасс Арена была построена в 2009 году и признавалась одним из самых красивых стадионов мира. С началом российской агрессии, в 2014 году, она перешла под контроль боевиков.

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