"Дон, он найден": украинский голкипер помог Кадырову в поисках Бандеры
Известный украинский вратарь Евгений Боровик помог Рамзану Кадырову отыскать Степана Бандеру.
Недавно приспешник Путина Рамзан Кадыров продемонстрировал свою "эрудицию". Глава Чеченской Республики заявил, что главным врагом россиян является Степан Бандера, и пообещал, что с ним скоро расправятся.
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Впоследствии Кадырову, похоже, стало совсем плохо – он объявил денежное вознаграждение (250 млн рублей) за голову украинского националиста, который даже после смерти продолжает нагонять ужасы на путинскую орду.
Евгений Боровик, известный выступлениями за Днепр, Кривбасс, Арсенал Киев, Карпаты и ряд других украинских клубов, потроллил путинского прихвоста.
"Дон, он найден", – написал 37-летний кипер в Instagram, прикрепив фото книги "Степан Бандера (Знаменитые украинцы)".
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