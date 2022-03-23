Недавно приспешник Путина Рамзан Кадыров продемонстрировал свою "эрудицию". Глава Чеченской Республики заявил, что главным врагом россиян является Степан Бандера, и пообещал, что с ним скоро расправятся.

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Впоследствии Кадырову, похоже, стало совсем плохо – он объявил денежное вознаграждение (250 млн рублей) за голову украинского националиста, который даже после смерти продолжает нагонять ужасы на путинскую орду.

Евгений Боровик, известный выступлениями за Днепр, Кривбасс, Арсенал Киев, Карпаты и ряд других украинских клубов, потроллил путинского прихвоста.

"Дон, он найден", – написал 37-летний кипер в Instagram, прикрепив фото книги "Степан Бандера (Знаменитые украинцы)".

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