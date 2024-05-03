Матчи 27-го тура УПЛ растянутся на три дня – с 4-го по 6-е мая включительно, сообщает официальный сайт УАФ. На каждом из восьми поединков уже традиционно будет работать система VAR.

Арбитрам УПЛ существенно поднимут зарплаты – источник озвучил новые суммы гонораров судей

4 мая

13:00 – Александрия – Рух – главный арбитр – Коваленко А. А. (Полтава), арбитр VAR – Панчишин Д. И. (Харьков).

15:30 – Оболонь – ЛНЗ – главный арбитр – Кубряк Д. В. (Одесса), арбитр VAR – Балакин М. А. (Киевская обл.).

18:00 – Металлист 1925 – Ворскла – главный арбитр – Райда М. М. (Закарпатская обл.), арбитр VAR – Иванов Ю. В. (Донецкая обл.).

5 мая

13:00 – Полесье – Заря – главный арбитр – Новохатний В. В. (Черкассы), арбитр VAR – Копиевский В. В. (Кропивницкий).

15:30 – Динамо – Колос – главный арбитр – Шурман Д. Л. (Киевская обл.), арбитр VAR – Блавацкий Р. А. (Львов).

18:00 – Шахтер – Черноморец – главный арбитр – Романюк А. М. (Ивано-Франковск), арбитр VAR – Шандор А. А. (Львов).

6 мая

13:00 – СК Днепр-1 – Кривбасс – главный арбитр – Омельченко А. В. (Славянск), арбитр VAR – Деревинский А. А. (Хмельницкий).

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