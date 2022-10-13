Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", сообщает официальный сайт главы государства.

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В частности, санкции будут применены к бывшему президенту Металлисту Сергею Курченко – его активы в Украине заблокировали на 10 лет. Кроме Курченко под санкции попали экс-президент Украины Виктор Янукович, экс-министр обороны Украины Павел Лебедев и российский олигарх украинского происхождения Олег Дерипаска.

В Украине Курченко обвиняется в подрыве и угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. 37-летний бизнесмен при поддержке пророссийских сепаратистов взял под контроль несколько крупных металлургических, химических и энергетических заводов на подконтрольных оккупантами территориях. Он помог крупным российским компаниям и государственным холдингам обходить санкции ЕС, действуя как субподрядчик. Также бизнесмен способствовал энергоснабжению Крымского полуострова и владеет крупнейшей нефтебазой в Крыму.

К слову, активы Курченко на Западе были заблокированы еще в апреле. Также ему запретили въезд на территорию Европейского союза.

Напомним, Курченко стал президентом Металлиста в 2012 году. В 2016 году харьковский клуб стал банкротом.

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