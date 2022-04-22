Сергей Курченко попал в перечень из более чем тысячи человек, на которых ЕС наложил ограничения.

Совет ЕС принял ряд ограничительных мер в отношении Сергея Курченко – бывшего владельца и президента Металлиста. Указано, что 36-летний бизнесмен способствовал подрыву и угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также получил выгоду от российских уполномоченных лиц, ответственных за незаконную аннексию Крыма и дестабилизацию на востоке Украины.

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Курченко при поддержке пророссийских сепаратистов взял под контроль несколько крупных металлургических, химических и энергетических заводов на подконтрольных сепаратистам территориях. Он помог крупным российским компаниям и государственным холдингам обходить санкции ЕС, действуя как субподрядчик. Также бизнесмен способствовал энергоснабжению Крымского полуострова и владеет крупнейшей нефтебазой в Крыму, говорится на официальном сайте Совета ЕС.

Активы Сергея Курченко заблокированы. Также ему запретили въезд на территорию Европейского союза.

Напомним, приспешник Виктора Януковича стал президентом ФК Металлист в 2012 году, приобретя клуб у Александра Ярославского. В 2016-м харьковский клуб стал банкротом.

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