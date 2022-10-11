Администратор и пресс-атташе херсонского Кристалла Николай Комаренко эксклюзивно для Футбол 24 рассказал о том, как прятал форму команды от глаз оккупантов, о тренере-предателе и о будущем клуба после деоккупации южных территорий.

"Во время выезда собирался выбрасывать ноутбук прямо в поле"

– Сейчас выехать из Херсона я бы уже не смог. Хорошо, что я это сделал ещё в конце июня. Долго готовился, но всё равно выехал неподготовленным – к этому невозможно подготовиться. После того как по Антоновскому мосту начались прилёты, я осознал, что тянуть дальше уже нельзя. Я принципиально не хотел ехать через Крым, из брезгливости, хоть этот маршрут и был более безопасным – не пришлось бы пересекать серую зону и возможную линию фронта. Поэтому мой путь в Запорожье лежал через Васильевку, и дорога из Херсона до пункта назначения заняла четыре дня.

Три дня я был спокоен, а на четвёртый день начался мандраж. Как раз пришла моя очередь выезжать, и среди людей прошёл слух о том, что на последнем блокпосту очень тщательно проверяют содержимое ноутбуков, телефонов и прочих гаджетов – вплоть до восстановления удалённых файлов. К содержимому моего ноутбука можно было придраться: я был почти на всех проукраинских митингах в Херсоне, занимался примитивной партизанщиной, и на винчестере сохранились некоторые фотографии.

Накатило волнение, и я уже собирался выбрасывать ноутбук в поле. Он не представлял особой ценности как техника – ценными были хранившиеся на нём отсканированные фотографии и эксклюзивные материалы об истории херсонского Кристалла, которых больше нигде нет. Там было большое интервью с основателем Кристалла Валерием Анатольевичем Слатенко, а также фотография директора полупроводникового завода Александра Павловича Назаренко – за ней я охотился особенно долго. Я хотел переслать всю эту информацию перед выездом из Херсона надёжным людям, но как раз тогда в городе начались проблемы со связью: рашисты отключили интернет.

Николай Комаренко на митинге

Во время прохождения проверки на блокпосте я сыграл на опережение и прямо сказал оркам, что по долгу работы у меня есть знакомые в СБУ, полиции, нацкорпусе. Пришлось изображать лояльность, и в этот момент я испытал самые гадкие ощущения в своей жизни. Парню из очереди, который находился впереди меня, повезло меньше: ему устроили 20-минутный допрос с пристрастиями после того как нашли контакт человека из СБУ. Слава богу, его отпустили, хотя он вышел от русских побледневшим.

После выезда на подконтрольную Украине территорию я просто обязан обработать свои материалы и опубликовать их! Интервью, взятое у Слатенко, действительно уникальное. В нём он в подробностях рассказал мне, как происходило основание Кристалла: почему клуб получил такое необычное название, как он превратил заводскую команду районного уровня в команду профессионалов, и так далее.

Валерий Слатенко

Раскрыт ли в этом интервью ответ на вопрос законности правопреемственности и даты основания клуба? Этот вопрос не стоит в принципе. Многие путаются из-за информации о Кристалле, которая написала в Википедии, но она неправдивая. Кристалл был основан в 1961 году и не является правопреемником Локомотива, потому что когда-то оба этих клуба сосуществовали одновременно. Современному Кристаллу вообще всего лишь пять с половиной лет от роду. Если считать от сессии городского совета, то клуб основан 23 марта 2017 года; если считать от регистрации коммунального предприятия, то 14 апреля 2017 года.

То есть это уже не первая, не вторая и даже не пятая замена юрлица, в котором существует футбольный клуб Кристалл, начиная с 1961 года. Но таковы наши реалии. Это в Англии юридическое лицо футбольного клуба основанного условно в 1853 году не менялось ни разу до наших дней... А у нас ситуация по-своему парадоксальная: нет ни завода, на котором был основан Кристалл, нет ни страны, в которой он был основан. А клуб есть. Такой вот парадокс.

"Вопрос формы был принципиальным, этот позор навсегда бы остался в истории клуба"

– Для имитации мирной жизни девятого мая оккупанты провели в Новой Каховке футбольный турнир. Одна из команд вышла на поле в форме местной Энергии – видимо, чтобы получить поддержку местного населения. Тогда-то я и подумал: "Нет, ребята, даже если у нас в Херсоне такие "организаторы" найдутся, в форме моего родного Кристалла вы не сыграете". Это было принципиальным вопросом, ведь этот позор навсегда остался бы в истории клуба. А я не позволю рашистам порочить наши цвета. Материальной ценности эта форма не представляет, наш клуб всегда был, мягко говоря, небогатым. Но как символ она имеет большое значение для преданных болельщиков. Поэтому было важно, чтобы оккупанты не сыграли в футболках клубных цветов и с клубной эмблемой.

Тот самый турнир в оккупированной Новой Каховке

Думаю, в Новой Каховке без местных, к сожалению, не обошлось. Скорее всего, часть из игроков, сыгравших в турнире оккупантов, были местными. Возможно, организовали сам турнир тоже местные. Не могу ручаться, что у нас не нашёлся бы какой-нибудь Сергей Васильевич Шевченко, и не использовал форму Кристалла в похожих целях.

"Жалею, что дал денег на операцию клубной легенде – он оказался предателем"

– У Сергея Васильевича Шевченко значительная роль в истории Кристалла. Точнее, правильнее сказать в прошедшем времени – была. Поскольку он был не последним человеком для клуба, многие болельщики закрывали глаза на слухи о его пророссийских взглядах и наличии российского паспорта.

В начале войны у Шевченко была операция на сердце, и наша футбольная общественность (бывшие игроки и тренеры) собрали для Шевченко часть суммы, чтобы помочь. Я тоже поучаствовал, пусть и небольшой суммой - о каких больших суммах тогда вообще можно было говорить в такой ситуации, когда на счету была каждая копейка? Но сейчас я сумме жалею об этой незначительной больше, чем о любой другой, потраченной за всю жизнь. Лучше бы я перевёл эти деньги ВСУ. Человек оказался негодяем, он обнулил все свои заслуги. Чтобы так обнулиться, нужно быть не самым умным человеком: всё уважение к нему улетучилось в одно мгновение.

Насколько мне известно, сейчас Шевченко пытается создать в Херсоне некое подобие футбольного клуба под названием Фрегат. Он даже набрался наглости предложить работу в этом не созданном клубе одному из тренеров, чьё имя я называть не буду (и предсказуемо получил отказ). Прогнозирую, что ничего у него не получится. Во-первых, из местных туда вряд ли кто-то пойдёт, во-вторых, он просто не успеет – ВСУ освободят Херсон гораздо раньше.

"Увидеть в эмблеме клуба фашизм могли только люди, разбирающиеся в фашизме"

– Конечно, я читал комментарии так называемой "замглавы ВГА" Губаревой об афише матча Кристалл – Перемога. Я непосредственный автор этой афиши: я её рисовал, распечатывал, вывешивал. Я должен был её снять, ведь матч был сыгран 20-го ноября 2021 года. Но это был последний домашний матч перед уходом на перерыв, и у меня руки так и не дошли, чтобы это сделать. А уже после начала войны я не делал это принципиально, потому что усматривал в слове "перемога" символизм. 13-го марта в годовщину освобождения Херсона от фашистских захватчиков состоялся самый массовый митинг: он начался на площади Свободы и закончился на Аллее славы. И многие люди из десятитысячной толпы, проходя мимо афиши, обращали на неё внимание.

Возвращаясь к высказыванию этой сумасшедшей, скажу так: увидеть в эмблеме Перемоги фашизм могли только люди, разбирающиеся в фашизме.

"После деоккупации Херсона Кристалла, скорее всего, уже не будет"

– На данный момент контракты всех игроков Кристалла или закончились, или были разорваны. И совершенно точно все футболисты, руководство и тренерский штаб последней каденции клуба выехали из Херсона. Кстати, наш клуб "делегировал" в ВСУ одного бойца – вингера команды Виктора Мартяна. Но настоящие герои Херсона – это наши фанаты. Основная фирма фан-движения Кристалла Red Fox на фронте если не в полном составе, то почти в полном. Я горд, что знаю этих мужественных парней лично.

Виктор Мартян в ВСУ

После деоккупации Херсона Кристалла, скорее всего, уже не будет. Что такое клуб? Это затраты. Что такое коммунальный клуб? Это бюджетные средства. Кристалл и в мирное время называли "пиром во время чумы", но, тем не менее, минимальные деньги на его функционирование находили. Сейчас, дай бог, Херсон переживёт оккупацию с минимальными потерями – хотя какие потери сейчас можно считать минимальными? Уже многие здания разрушены... Я понимаю необходимость наносить удары по местам скопления оккупантов. Это всё оправдано. Но в то же время не стоит забывать, что это наши здания. Это наш Антоновский мост. Это наше имущество, наша городская инфраструктура. Наверное, после деоккупации Херсону будет не до футбола. Но попытку сохранить клуб – возможно, не в коммунальном формате – мы обязаны будем предпринять.

Тем более что за Кристаллом сохранено место в ПФЛ. Это значит, что когда появится возможность возобновить выступление, клубу не придётся проходить классический путь в профессионалы через аматорский статус. Будем искать предпринимателей, которые финансируют футбольные клубы - как видим, они находятся даже во время войны. Яркий пример – николаевская команда ВАСТ. Николаев – прифронтовой город, который каждый день подвергается ракетным обстрелам, и, несмотря на это, у ВАСТа местные источники дохода. Так что будем надеяться, что найдутся люди, которые не позволят знамени Кристалла в очередной раз упасть.

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