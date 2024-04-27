"Я не могу сказать, что Шахтер сильнее команды Динамо. Динамо нужно уважать.

Срна нашел двух "шахтерских" тренеров в УПЛ – забраковал Григорчука, "зацепил" Шовковского и огласил приговор АПЛ

Без сильного Динамо нет сильного Шахтера. Я очень уважаю эту команду, их болельщиков и президента.

Динамо – это принципиальный и неудобный соперник. Что мы делаем лучше Динамо? Я думаю, покупаем и продаем игроков", – сказал Срна в интервью KDK.

Напомним, после 24-х туров Шахтер опережает Динамо на 4 очка (у обеих команд есть игра в запасе).

"Перемогу над Шахтарем святкували дуже гучно": автор шалених голів в УПЛ – про Раванеллі у Києві і казку у Волочиську