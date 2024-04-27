Срна назвал главное преимущество Шахтера над Динамо: "Мы делаем это лучше"
Спортивный директор "горняков" Дарио Срна сравнил двух грандов украинского футбола.
"Я не могу сказать, что Шахтер сильнее команды Динамо. Динамо нужно уважать.
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Без сильного Динамо нет сильного Шахтера. Я очень уважаю эту команду, их болельщиков и президента.
Динамо – это принципиальный и неудобный соперник. Что мы делаем лучше Динамо? Я думаю, покупаем и продаем игроков", – сказал Срна в интервью KDK.
Напомним, после 24-х туров Шахтер опережает Динамо на 4 очка (у обеих команд есть игра в запасе).
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