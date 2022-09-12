"Скажу непопулярное мнение, но считаю, что Ярославского не заставляли продать Металлист. В один момент харьковский клуб дошел до такого уровня, что у владельца уже просто не хватало средств это все финансировать.

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Появилась группа футболистов с миллионными контрактами и когда вы из бизнеса постоянно вынимаете... Это очень закрытая информация. Всюду говорят, что его вынудили, его нагнули. Я знаю, что все совпало, но он это подает, что его заставили, у него забрали.

Он за очень хорошие деньги продал этот клуб. За очень большие деньги. Ему это было выгодно. Он очень классно вышел, а сейчас вернулся, когда уже с меньшими средствами можно гораздо большее количество вещей сделать. Он всюду говорит, что у него забрали клуб, и людям это заходит. Режим Януковича, все плохие...", – сказал Бебех в программе "Антиподы".

Напомним, Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. В 2019-м в Харькове появился новый клуб – Металл, который связывали с олигархом. В 2021-м он сменил название на Металлист и по итогам прошлого сезона вышел в УПЛ.

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