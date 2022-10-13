Президент України Володимир Зеленський своїм Указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", повідомляє офіційний сайт глави держави.

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Зокрема, санкції будуть застосовані до колишнього президента Металіста Сергія Курченка – його активи в Україні заблокували на 10 років. Окрім Курченка під санкції потрапили екс-президент України Віктор Янукович, екс-Міністр оборони України Павло Лебедєв та російський олігарх українського походження Олег Дерипаска.

В Україні Курченко звинувачується у підриві і загрозі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. 37-річний бізнесмен за підтримки проросійських сепаратистів взяв під контроль декілька великих металургійних, хімічних та енергетичних заводів на підконтрольних окупантами територіях. Він допоміг великим російським компаніям та державним холдингам обходити санкції ЄС, діючи як субпідрядник. Також бізнесмен сприяв енергопостачанню Кримського півострова і володіє найбільшою нафтобазою у Криму.

До слова, активи Курченка на Заході було заблоковано ще у квітні. Також йому заборонили в'їзд на територію Європейського Союзу.

Нагадаємо, Курченко став президентом Металіста у 2012 році, придбавши його у Олександра Ярославського. У 2016-му харківський клуб став банкрутом.

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