Форвард Динамо Брест Артем Милевский отреагировал на свои комментарии об арестованной экс-пресс-секретарке клуба Ольге Хижунковой.

Напомним, Артем после победы в последнем туре чемпионата Беларуси грубо ответил болельщикам на призывы поддержать Ольгу Хижункову, которую задержали за участие в протестах против режима Александра Лукашенко.

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Однако позже Милевский оценил ситуацию и опубликовал в своем Instagram сообщение на ее поддержку. "Оля, все мы тебя любим. Хейтеры, засуньте себе свои комментарии далеко", – написал он.

Отметим, что Артем покидает Динамо Брест. В сезоне 2020 Милевский сыграл в 35 матчах, отметившись 6 голами и 7 ассистами.

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