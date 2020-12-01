Похоже, что уже экс-форвард брестского Динамо Артем Милевский не любит, когда ему указывают что делать.

Болельщики брестского Динамо в комментариях к фотографии в Instagram пытались воззвать игроков команды поддержать экс-пресс-секретаря клуба Ольгу Хижинкову, которая была задержана из-за участия в протестах против Александра Лукашенко.

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Впрочем, Милевскому такие призывы не понравились. Сначала он грубо ответил на первый подобный комментарий: "Без тебя с**а разберемся". А в ответ на сообщение: "Стыдно за вас! Ольга 40 суток с бездомными, а у вас праздник", экс-звезда Динамо написал: "Завали е**ло, только можете здесь гавкать, без тебя разберемся, что делать".

Отметим, что Артем покидает Динамо Брест. В сезоне 2020 Милевский сыграл в 35 матчах, отметившись 6 голами и 7 ассистов.

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