Форвард Динамо Брест Артем Мілевський відреагував на свої коментарі про заарештовану екс-прес-секретарку клубу Ольгу Хіжункову.

Нагадаємо, Артем після перемоги в останньому турі чемпіонату Білорусі грубо відповів вболівальникам на заклики підтримати Ольгу Хіжункову, яку затримали за участь у протестах проти режиму Олександра Лукашенка.

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Проте пізніше Мілевський оцінив ситуацію та опублікував у своєму Instagram допис на її підтримку. "Олю, всі ми тебе любимо. Хейтери, засуньте собі свої коментарі далеко", – написав він.

Зазначимо, що Артем покидає Динамо Брест. У сезоні 2020 Мілевський зіграв у 35 матчах, відзначившись 6 голами та 7 асистами.

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