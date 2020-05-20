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Защитник Уотфорда признался, что болен коронавирусом

21:05 26 Читати українською
Защитник Уотфорда признался, что болен коронавирусом
Адриан Мариаппа / Reuters

Защитник английского Уотфорда Адриан Мариаппа заболел печально известным COVID-19 и вынужден уйти на 7-дневный карантин.

Опытный центрбек не подозревал, что инфицирован опасным недугом. Об этом 33-летний ямаец рассказал в комментарии The Telegraph.

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"Довольно страшно, что ты можешь чувствовать себя нормально, практически не выходить из дома и в конце концов подхватить вирус. Если бы я не сдал тест перед возвращением к тренировкам, то так никогда и не узнал бы, что у меня вирус, жил бы обычной жизнью", – заявил Мариаппа.

Напомним, что АПЛ запустила массовое тестирование на коронавирус, в ходе которого было выявлено 6 инфицированных в трех клубах дивизиона. Позже выяснилось, что заболел ассистент наставника Бернли, а также один игрок и два работника Уотфорда.

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Англия Адриан Мариаппа Адриан Мариаппа Уотфорд Уотфорд коронавирус
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