Уотфорд имеет больше всех зараженных коронавирусом среди клубов АПЛ – игроки собираются бойкотировать тренировки

Футболисты Уотфорда получили несколько лишних поводов для беспокойства перед возможным возобновлением сезона.

Трое представителей "шершней" сдали положительный тест на коронавирус, информирует журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в Твиттере.

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Заразились один игрок и два сотрудника. Никаких серьезных симптомов нет, однако больные минимум неделю будут находиться на карантине. Некоторые игроки Уотфорда решили отказаться от нынешней (20 мая) тренировки, опасаясь новых случаев заражения. Клуб не имеет права заставлять их играть или тренироваться, поэтому на занятиях будут только те, кто придет добровольно.

Добавим, что Уотфорд больше всех пострадал от коронавируса среди клубов АПЛ. Сейчас в лиге обнаружены шесть случаев – три в Уотфорде, один в Бернли и еще два в клубе, который не называют.

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