АПЛ запустила массовое тестирование на коронавирус – обнаружены 6 инфицированных в трех клубах

Английская Премьер-лига обнародовала первые результаты тестирования игроков и персонала клубов высшего дивизиона на печально известный COVID-19. Несколько тестов дали положительный результат.

АПЛ отчиталась о первом этапе тестирования на коронавирус на своем официальном сайте.

Капитан Уотфорда заявил о намерении бойкотировать возобновление АПЛ

В ходе исследований 17-18 мая выявлено 6 инфицированных COVID-19. Они представляют три клуба Премьер-лиги. Все больные отправлены на 7-дневную самоизоляцию. Фамилии инфицированных лига не будет озвучивать. Всего же было проведено 748 тестов.

Отметим, что ранее клубы АПЛ единогласно одобрили дату возвращения к тренировкам. Чемпионат Англии, остановленный после 29-го тура, планируют возобновить в июне.

"Ми були готові стрибнути з моста": Ньюкасл проти Фергюсона і Кантона – божевільна розв'язка АПЛ у 1996-му