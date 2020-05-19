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АПЛ запустила массовое тестирование на коронавирус – обнаружены 6 инфицированных в трех клубах

19:00 35 Читати українською
АПЛ запустила массовое тестирование на коронавирус – обнаружены 6 инфицированных в трех клубах
Тренировка Ливерпуля / ФК Ливерпуль

Английская Премьер-лига обнародовала первые результаты тестирования игроков и персонала клубов высшего дивизиона на печально известный COVID-19. Несколько тестов дали положительный результат.

АПЛ отчиталась о первом этапе тестирования на коронавирус на своем официальном сайте.

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В ходе исследований 17-18 мая выявлено 6 инфицированных COVID-19. Они представляют три клуба Премьер-лиги. Все больные отправлены на 7-дневную самоизоляцию. Фамилии инфицированных лига не будет озвучивать. Всего же было проведено 748 тестов.

Отметим, что ранее клубы АПЛ единогласно одобрили дату возвращения к тренировкам. Чемпионат Англии, остановленный после 29-го тура, планируют возобновить в июне.

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