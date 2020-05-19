"Не знал, что у меня такая большая семья": лучший футболист в истории АПЛ шокирует – он бил Роналду и других грандов

Мэтт Ле Тиссье признан фанатами популярного телеканала Eurosport величайшим игроком, когда-либо ступавшим на газон во время матчей английской Премьер-лиги. Он сам признает, что подобный результат шокирует.

Его путь к финалу был удивительным. Итак, на сайте Eurosport болельщики выбирали величайшего футболиста в истории элитного дивизиона чемпионата Англии, начиная с 1/16 финала. Ле Тиссье первым забил 100 голов в АПЛ среди полузащитников. Его называли "Богом" за практически безупречную статистику выполнения пенальти – до сих пор мало кто может сравниться с Мэттом. Но все же достаточно ли этого, чтобы бить Криштиану Роналду с его 3-мя титулами чемпиона Англии? Да, решили 54% пользователей Евроспорта. Далее легенда Саутгемптона бил Рио Фердинанда (75 на 25), который 6 раз брал золото с тем же Манчестер Юнайтед.

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В четвертьфинале Eurosport Cup пришлось противостоять многолетнему капитану Ливерпуля Стивену Джеррарду (62% vs 38%), результаты которого в сборной в разы круче. В шаге от решающей битвы Ле Тиссье одолел Алана Ширера (54 на 46), лучшего бомбардира в истории турнира. И наконец в финале превзошел Тьерри Анри, получив 60% поддержки из более чем 20 тысяч голосов. "Игрок одного клуба", как его называют, сначала отставал от француза в процентном значении 20 на 80. Казалось, экс-форвард Арсенала уже мчится с титулом триумфатора к финишу. Однако лидер букмекеров сенсационно проиграл в итоге.

Были определенные жалобы на то, что фанаты Саугемптона заспамили голосование, но они пока не нашли подтверждение. Да и не важно это. Вы только посмотрите на эти имена! Лишь один человек не играла в топ-клубе – может еще только Алан Ширер, но и он, еще один воспитанник "святых", становился чемпионом Англии с Блэкберном и играл за Ньюкасл, у которого довольно крепкие победные традиции. Сам победитель признался, что он поражен своим триумфом в голосовании.

Полузащитник, который не забил лишь 1 пенальти из почти 50 за всю свою карьеру, не зря получил прозвище "Ле Бог". Еще до основания Премьер-лиги Мэтт успел наколотить полсотни голов в старом Первом дивизионе. Знаменитый капитан Барселоны Хави Эрнандес признался, что Ле Тиссье был его кумиром. "Мог запросто обойти 7-8 оппонентов, без особой скорости. В 10 лет или даже меньше я смотрел программу о лучших европейских голах по испанскому ТВ. Так вот, Ле Тиссье всегда был там главной звездой. Это выглядело невероятно".

️| #OnThisDay in 2001...



Matt Le Tissier scored the last goal at The Dell. An 89th minute winner in a 3-2 win over Arsenal.



It had to be him... pic.twitter.com/MsK8KDQJBw — BetConnect (@betconnect) May 19, 2020 Вот, к примеру, видео одного из таких голов. Хави уже не был маленьким, но еще не стал легендой. Кто, как не Ле Тиссье, должен был забить последний мяч Саутгемптона на старом уютном стадиончике Делл. Победный, в ворота вице-чемпиона – лондонского Арсенала, да еще и какой красавец! Арену снесли в 2001 году, построив на ее месте жилые дома, получившие имена 5 легенд "святых", в том числе и нашего героя.

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"Если бы вы спросили меня, мой голос, видимо, получил бы Анри. Но если мы учитываем всех игроков, а не только тех, которые завоевывали много трофеев и играли в больших клубах, если основываться только на природных способностях, тогда я мог бы, вероятно, понять, почему поднялся там в голосовании. Никогда не думал, что у меня такая большая семья", – сам Ле Тисье не без юмора комментирует свою награду.

Он убежден, что нынешние футболисты не могут себе даже представить, в каких условиях ему приходилось играть. Чего только стоят поля с ужасными газонами, где нужно было порядочно концентрации вложить в первое касание. Кроме того, изменение правил футбола было на руку нападающим, которых в нынешние времена защищают значительно лучше, чем в эпоху Ле Тиссье. "Думаю, люди все это вспомнили", – пытается найти объяснение своему успеху игрок, который провел всего 8 матчей за национальную сборную Англии, что было большим грехом ее тренеров, считают многие фанаты "трех львов".

"Тоттенхэм в 1990 году, Ливерпуль в 1992-м, Челси, в 1995-м. Я имел возможность играть за так называемые большие клубы, но ни о чем не жалею. Если бы мог выбирать, снова выбрал бы то место, где я был. Я ощущал себя счастливым там, в Саутгемптоне", – Ле Тиссье признается, что его футбол – не про титулы или большие деньги. "Я всегда смотрел на футбол как на индустрию развлечений, и именно ради этого я им занимался. Надеюсь, мне это удалось, и, возможно, именно поэтому получил награду".

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