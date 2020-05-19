"Не знал, что у меня такая большая семья": лучший футболист в истории АПЛ шокирует – он бил Роналду и других грандов

Мэтт Ле Тиссье признан фанатами популярного телеканала Eurosport величайшим игроком, когда-либо ступавшим на газон во время матчей английской Премьер-лиги. Он сам признает, что подобный результат шокирует.
Его путь к финалу был удивительным. Итак, на сайте Eurosport болельщики выбирали величайшего футболиста в истории элитного дивизиона чемпионата Англии, начиная с 1/16 финала. Ле Тиссье первым забил 100 голов в АПЛ среди полузащитников. Его называли "Богом" за практически безупречную статистику выполнения пенальти – до сих пор мало кто может сравниться с Мэттом. Но все же достаточно ли этого, чтобы бить Криштиану Роналду с его 3-мя титулами чемпиона Англии? Да, решили 54% пользователей Евроспорта. Далее легенда Саутгемптона бил Рио Фердинанда (75 на 25), который 6 раз брал золото с тем же Манчестер Юнайтед.
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В четвертьфинале Eurosport Cup пришлось противостоять многолетнему капитану Ливерпуля Стивену Джеррарду (62% vs 38%), результаты которого в сборной в разы круче. В шаге от решающей битвы Ле Тиссье одолел Алана Ширера (54 на 46), лучшего бомбардира в истории турнира. И наконец в финале превзошел Тьерри Анри, получив 60% поддержки из более чем 20 тысяч голосов. "Игрок одного клуба", как его называют, сначала отставал от француза в процентном значении 20 на 80. Казалось, экс-форвард Арсенала уже мчится с титулом триумфатора к финишу. Однако лидер букмекеров сенсационно проиграл в итоге.
Были определенные жалобы на то, что фанаты Саугемптона заспамили голосование, но они пока не нашли подтверждение. Да и не важно это. Вы только посмотрите на эти имена! Лишь один человек не играла в топ-клубе – может еще только Алан Ширер, но и он, еще один воспитанник "святых", становился чемпионом Англии с Блэкберном и играл за Ньюкасл, у которого довольно крепкие победные традиции. Сам победитель признался, что он поражен своим триумфом в голосовании.
Полузащитник, который не забил лишь 1 пенальти из почти 50 за всю свою карьеру, не зря получил прозвище "Ле Бог". Еще до основания Премьер-лиги Мэтт успел наколотить полсотни голов в старом Первом дивизионе. Знаменитый капитан Барселоны Хави Эрнандес признался, что Ле Тиссье был его кумиром. "Мог запросто обойти 7-8 оппонентов, без особой скорости. В 10 лет или даже меньше я смотрел программу о лучших европейских голах по испанскому ТВ. Так вот, Ле Тиссье всегда был там главной звездой. Это выглядело невероятно".
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"Если бы вы спросили меня, мой голос, видимо, получил бы Анри. Но если мы учитываем всех игроков, а не только тех, которые завоевывали много трофеев и играли в больших клубах, если основываться только на природных способностях, тогда я мог бы, вероятно, понять, почему поднялся там в голосовании. Никогда не думал, что у меня такая большая семья", – сам Ле Тисье не без юмора комментирует свою награду.
Он убежден, что нынешние футболисты не могут себе даже представить, в каких условиях ему приходилось играть. Чего только стоят поля с ужасными газонами, где нужно было порядочно концентрации вложить в первое касание. Кроме того, изменение правил футбола было на руку нападающим, которых в нынешние времена защищают значительно лучше, чем в эпоху Ле Тиссье. "Думаю, люди все это вспомнили", – пытается найти объяснение своему успеху игрок, который провел всего 8 матчей за национальную сборную Англии, что было большим грехом ее тренеров, считают многие фанаты "трех львов".
"Тоттенхэм в 1990 году, Ливерпуль в 1992-м, Челси, в 1995-м. Я имел возможность играть за так называемые большие клубы, но ни о чем не жалею. Если бы мог выбирать, снова выбрал бы то место, где я был. Я ощущал себя счастливым там, в Саутгемптоне", – Ле Тиссье признается, что его футбол – не про титулы или большие деньги. "Я всегда смотрел на футбол как на индустрию развлечений, и именно ради этого я им занимался. Надеюсь, мне это удалось, и, возможно, именно поэтому получил награду".
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