Оборонець Уотфорда зізнався, що хворий на коронавірус

Оборонець англійського Уотфорда Адріан Маріаппа захворів на сумнозвісний COVID-19 і змушений піти на 7-денний карантин.

Досвідчений центрбек не підозрював, що інфікований небезпечною недугою. Про це 33-річний ямаєць розповів у коментарі The Telegraph.

Уотфорд має найбільше заражених коронавірусом серед усіх клубів АПЛ – гравці збираються бойкотувати тренування

"Доволі страшно, що ти можеш почуватися нормально, фактично не виходити з дому та зрештою підхопити вірусом. Якщо б я не здав тест перед поверненням до тренувань, то так ніколи б і не дізнався, що в мене вірус, жив би звичайним життям", – заявив Маріаппа.

Нагадаємо, що АПЛ запустила масове тестування на коронавірус, в ході якого було виявлено 6 інфікованих у трьох клубах дивізіону. Пізніше з'ясувалося, що захворів асистент керманича Бернлі, а також один гравець і двоє працівників Уотфорда.

"Не знав, що в мене така велика родина": найкращий футболіст в історії АПЛ шокує – він бив Роналду та інших грандів