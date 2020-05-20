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Оборонець Уотфорда зізнався, що хворий на коронавірус

21:05 139 Читать на русском
Оборонець Уотфорда зізнався, що хворий на коронавірус
Адріан Маріаппа / Reuters

Оборонець англійського Уотфорда Адріан Маріаппа захворів на сумнозвісний COVID-19 і змушений піти на 7-денний карантин.

Досвідчений центрбек не підозрював, що інфікований небезпечною недугою. Про це 33-річний ямаєць розповів у коментарі The Telegraph.

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"Доволі страшно, що ти можеш почуватися нормально, фактично не виходити з дому та зрештою підхопити вірусом. Якщо б я не здав тест перед поверненням до тренувань, то так ніколи б і не дізнався, що в мене вірус, жив би звичайним життям", – заявив Маріаппа.

Нагадаємо, що АПЛ запустила масове тестування на коронавірус, в ході якого було виявлено 6 інфікованих у трьох клубах дивізіону. Пізніше з'ясувалося, що захворів асистент керманича Бернлі, а також один гравець і двоє працівників Уотфорда.

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Теги
Англія Адріан Маріаппа Адріан Маріаппа Уотфорд Уотфорд коронавірус
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