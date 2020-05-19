Ассистент наставника Бернли подхватил коронавирус

Ассистент главного тренера Бернли Иэн Воан заразился печально известным COVID-19.

Помощник Шона Дайча заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

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Воан болеет без выраженных симптомов. После обнаружения болезни его отправили на 7-дневный карантин. Очевидно, тренер является одним из шести заболевших коронавирусом в АПЛ. Остальные игроки, тренеры и персонал Бернли успешно сдали тест на COVID-19.

К слову, Иэн Воан является воспитанником манчестерских клубов – Юнайтед и Сити, а лучшие годы игровой карьеры провел в Ноттингем Форест (1990-2000 гг.). С Шоном Дайчем он начал сотрудничать в Уотфорде в сезоне 2011/12. После он вместе с английским специалистом перебрался на Тёрф Мур.

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