toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ТРАНСФЕРЫ ГЕРМАНИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС

Ассистент наставника Бернли подхватил коронавирус

19 мая 23:09 6 Читати українською
Ассистент наставника Бернли подхватил коронавирус
Иэн Воан / Getty Images

Ассистент главного тренера Бернли Иэн Воан заразился печально известным COVID-19.

Помощник Шона Дайча заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

АПЛ запустила массовое тестирование на коронавирус – обнаружены 6 инфицированных в трех клубах

Воан болеет без выраженных симптомов. После обнаружения болезни его отправили на 7-дневный карантин. Очевидно, тренер является одним из шести заболевших коронавирусом в АПЛ. Остальные игроки, тренеры и персонал Бернли успешно сдали тест на COVID-19.

К слову, Иэн Воан является воспитанником манчестерских клубов – Юнайтед и Сити, а лучшие годы игровой карьеры провел в Ноттингем Форест (1990-2000 гг.). С Шоном Дайчем он начал сотрудничать в Уотфорде в сезоне 2011/12. После он вместе с английским специалистом перебрался на Тёрф Мур.

"Не знал, что у меня такая большая семья": лучший футболист в истории АПЛ шокирует – он бил Роналду и других грандов

blog_ava
УЕФА подготовил новый план доигрывания еврокубков – важные новости для Шахтера и сборной Украины
19 мая
866
Теги
коронавирус Англия Шон Дайч Шон Дайч Бернли Бернли
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
16
час
:
0
мин
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук