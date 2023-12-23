Украинский легионер Богдан Михайличенко может снова появиться в чемпионате Украины. По сообщению "ТаТоТаке", 26-летнего защитника хочет подписать Полесье.

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Житомирцы стремятся повысить конкуренцию на позиции левого защитника и представитель загребского Динамо является главным кандидатом на усиление.

К слову, Михайличенко уже два месяца не попадает в заявку хорватского клуба. Главный тренер загребского Динамо Сергей Якирович обвинил украинца в равнодушии к результатам команды, в свою очерель Виктор Вацко утверждает, что наш земляк стал жертвой "противостояния новой власти клуба со старым руководством".

Напомним, Михайличенко – воспитанник киевского Динамо. Успел поиграть за каменскую Сталь, Зарю, Шахтер и бельгийский Андерлехт. В текущем сезоне провел за Динамо Загреб 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста. Его контракт с хорватами действует до 30 июня 2024 года. За сборную Украины Богдан провел 7 поединков. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

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