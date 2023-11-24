"После поражения от Балкани в Прштине я решил выгнать его. Хоть болельщики и думают, что я сделал это из-за его игры, но это неправда. Потому что руководствуйся я этими критериями, то выгнал бы сразу 10 человек! Просто если ты приходишь в раздевалку после игры, сразу снимаешь трусы и берешь в руки телефон, легкомысленно разговариваешь, как ни в чём не бывало, это говорит о многом.

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А я в это же время злюсь из-за поражения, половина игроков громит раздевалку! Ты же находишься в раздевалке только физически, мысленно ты витаешь в другом месте. Поэтому я считаю, такие игроки нам не нужны. Они недооценивают Динамо, это важно подчеркнуть", – сказал Якирович в интервью Germanijak.

Напомним, что 5-го октября Динамо уступило на выезде Балкани (0:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Михайличенко вышел в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте.

Ранее Виктор Вацко утверждал, что Михайличенко был исключён из состава Динамо из-за "противостояния новой власти клуба со старой властью".

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