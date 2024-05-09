Накануне Виктор Вацко сообщил, что ковалевцы уже продали своего голкипера. По его словам, Шахтер заплатил за переход Фесюна около трех миллионов евро.

Шахтер приобрел голкипера клуба УПЛ за немалую сумму, – Вацко

Лисицкий в комментарии Украинскому футболу опроверг эту информацию, еще и посмеялся над статусом инсайдера: "Не знаю, откуда у простого болельщика есть такая информация. Наша позиция неизменна: решение по Фесюну будет по окончании чемпионата".

К слову, контракт 21-летнего голкипера с Колосом рассчитан до лета 2026-го. В нынешнем сезоне УПЛ Фесюн сыграл 26 матчей, в которых пропустил 24 гола и в 12 поединках отстоял на ноль.

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