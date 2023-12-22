Черкасский клуб решил переключиться на более дешевые варианты, чем Иван Петряк, который запросил слишком большую зарплату.

Как сообщалось ранее, полузащитник Шахтера Иван Петряк не входит в планы Марино Пушича и пребывает в поиске нового клуба. 29-летнего игрока хотели видеть в своем лагере сразу два представителя УПЛ – ЛНЗ и Кривбасс.

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По информации "ТаТоТаке", черкасцы уже выбыли из борьбы за экс-хавбека сборной Украины. Причина банальна – финансовые аппетиты Петряка. Отмечается, что ЛНЗ не может потянуть зарплату на том уровне, которая была у Ивана в Шахтере.

Напомним, Петряк перешел в Шахтер из Фехервара летом 2022 года за 1,5 млн евро. В текущем сезоне он ни разу не попадал в заявку "горняков" из-за травмы, а последний официальный матч провел еще 16 марта (в 1/8 финала Лиги Европы против Фейеноорда). Его контракт с "горняками" действует до 30 июня 2026 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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