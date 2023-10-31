"Из того, что знаю я, договор между Загребом и Андерлехтом прописан так, что выплаты бельгийцам зависят от игровой практики. Играет Михайличенко – платят, нет – нет.

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Думаю, вы читали информацию, что на Богдана не рассчитывает новый главный тренер Динамо Загреб. Мои источники в Хорватии утверждают, что Михайличенко стал жертвой типичного в футболе противостояния, так сказать, новой власти клуба со старой. Он приходил в команду по приглашению руководства, которое сейчас в Динамо Загреб уже не работает, а новое руководство клуба убирает то, что делали предшественники.

Поэтому здесь вопрос не в игровых качествах или каких-то, не дай Бог, проблемах со здоровьем. Соответственно, я не сомневаюсь, что Богдан уже зимой спокойно найдет себе новый клуб и будет играть в футбол. Насколько я знаю, интерес к нему есть. Сейчас просто нужно немного перетерпеть. Это в принципе не новая ситуация, не новая история для футбола. Такое в футболе бывает", – рассказал Вацко в эфире Вацко on air.

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