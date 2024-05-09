Форвард Баварии Томас Мюллер высказался относительно действий арбитров в матче с Реалом (1:2) в полуфинале Лиги чемпионов.

"Арбитр не посмотрел видео. Он не дал себе шанса посмотреть его. Очень странно, что в такой ситуации, как эта, судья так быстро дал свисток.

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Такое часто случается здесь, в Мадриде. Я пережил это несколько лет назад, когда Криштиану Роналду забил два гола. Но это было до эпохи VAR", – цитирует Мюллера RMC Sport.

Напомним, что гол де Лигта в ворота Реала отменили из-за офсайда, впрочем, рефери не пересмотрел момент. Бавария считает, что решение арбитра было поспешным.

В итоге "сливочные" победили со счетом 2:1 и получили путевку в финал, который состоится 2 июня.

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