"Такое часто случается в Мадриде": лидер Баварии раскритиковал судейство в матче с Реалом и намекнул на предвзятость
Форвард Баварии Томас Мюллер высказался относительно действий арбитров в матче с Реалом (1:2) в полуфинале Лиги чемпионов.
"Арбитр не посмотрел видео. Он не дал себе шанса посмотреть его. Очень странно, что в такой ситуации, как эта, судья так быстро дал свисток.
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Такое часто случается здесь, в Мадриде. Я пережил это несколько лет назад, когда Криштиану Роналду забил два гола. Но это было до эпохи VAR", – цитирует Мюллера RMC Sport.
Напомним, что гол де Лигта в ворота Реала отменили из-за офсайда, впрочем, рефери не пересмотрел момент. Бавария считает, что решение арбитра было поспешным.
В итоге "сливочные" победили со счетом 2:1 и получили путевку в финал, который состоится 2 июня.
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