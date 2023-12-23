Український легіонер Богдан Михайліченко може знову з'явитись у чемпіонаті України. За повідомленням "ТаТоТаке", 26-річного оборонця хоче підписати Полісся.

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Житомирці прагнуть підвищити конкуренцію на позиції лівого захисника і представник загребського Динамо є головним кандидатом на підсилення.

До слова, Михайліченко вже два місяці не потрапляє у заявку хорватського клубу. Головний тренер загребського Динамо Сергєй Якіровіч звинуватив українця у байдужості до результатів команди, натомість Віктор Вацко стверджує, що наш земляк став жертвою "протистояння нової влади клубу зі старим керівництвом".

Нагадаємо, Михайліченко – вихованець київського Динамо. Встиг пограти за кам'янську Сталь, Зорю, Шахтар та бельгійський Андерлехт. У поточному сезоні провів за Динамо Загреб 15 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 асисти. Його контракт з хорватами чинний до 30 червня 2024 року. За збірну України Богдан провів 7 поєдинків. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро.

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