"Пять футболистов Динамо, которые, по моему мнению, готовы играть в АПЛ? Наверное, первый – это Шапаренко. Конечно, это талантливый игрок.

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Затем Бущан. Ванат, если немного окрепнет, будет нормально. АПЛ – это совсем другой уровень, и тут тяжело сказать, кто будет, кто не будет.

Дай Бог, чтобы там было как можно больше представителей нашей нации, чтобы они прославляли Украину в этой лиге. А так из команды могу выделить только этих игроков", – сказал Попов в интервью YouTube-каналу ВДИНАМО.

Напомним, в декабре 2023 года Денисом активно интересовалась Гранада, но аутсайдера Ла Лиги не устроила цена футболиста (Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро, а Динамо планировало выручить за своего игрока не менее 3 миллионов).

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