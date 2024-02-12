Звезда Динамо назвал защитников, с которых берет пример – игроки Шахтера среди лидеров
Защитник "бело-синих" Денис Попов признался, игрой каких футболистов вдохновляется.
"В детстве хотел быть похожим на Серхио Рамоса. Не то чтобы похожим, но он мне импонировал в свои праймовые годы.
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Если говорить о тех, кто играл раньше – это Женя Хачериди. Он, наверное, не только для меня, но и для многих болельщиков был значимой фигурой. Также нравились Драгович, Вида – настоящие бойцы.
Еще добавил бы к этому списку Ракицкого. Нравилась его передача, видение футбола. Сейчас отметил бы Матвиенко – квалифицированный защитник", – сказал Попов в интервью YouTube-каналу ВДИНАМО.
Напомним, в текущем сезоне Денис провел за Динамо 12 матчей, без результативных действий. Его контракт с киевлянами действует до 30 сентября 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.
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