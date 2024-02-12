"П'ять футболістів Динамо, які, на мою думку, готові грати в АПЛ? Напевно, перший – це Шапаренко. Звісно, це талановитий гравець.

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Потім Бущан. Ванат, якщо трохи зміцніє, буде нормально. АПЛ – це зовсім інший рівень, і тут важко сказати, хто буде, хто не буде.

Дай Бог, щоб там було якомога більше представників нашої нації, щоб вони прославляли Україну у цій лізі. А так з команди можу виділити лише цих гравців", – сказав Попов в інтерв'ю YouTube-каналу ВДИНАМО.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Денисом активно цікавилась Гранада, але аутсайдера Ла Ліги не влаштувала ціна футболіста (Transfermarkt оцінює його у 2,5 млн євро, а Динамо планувало виручити за свого гравця не менше 3 мільйонів).

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