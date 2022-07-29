Украинский нападающий Денис Безбородько продолжит карьеру в Заре, сообщает официальный сайт "мужиков".

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28-летний футболист перешел в новую команду в статусе свободного агента и подписал с луганчанами контракт до 31 декабря 2022 года.

Напомним, Безбородько – воспитанник Шахтера. Он был в структуре донецкого клуба с 2011 по 2019 годы. Успел поиграть в аренде за Мариуполь, Зарю и Десну. В 2019-м заключил полноценное соглашение с Александрией, за которую провел 2 сезона. С 2021-го выступал за Десну. Война заставила его до 30 июня приютиться в венгерском Дёрмоте. Transfermarkt оценивает игрока в 450 тысяч евро.

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