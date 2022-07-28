Луганский коллектив теперь знает имя соперника, с которым сразится за выход в групповой этап третьего по престижности евротурнира.

Сегодня, 28 июля, проходят ответные матчи второго раунда отбора Лиги конференций. В частности, Университа Крайова встречалась с Влазнией.

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Румынский коллектив уверенно разгромил албанцев (3:0) на домашнем поле и по сумме двух поединков (4:1) пробился в следующий раунд. Там Университату, согласно жребию, ждет именно Заря.

Первая встреча команд запланирована на 4 августа в польском городе Люблин, стартовый свисток должен прозвучать в 20:30. Ответный матч состоится ровно через неделю – 11 августа.