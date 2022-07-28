Квалификация Лиги конференций, 2-й тур, ответные матчи

Габала (Азербайджан) – Фехервар (Венгрия) – 2:1

Голы: Мурадов, 34, Силва, 73 – Зивзивадзе, 44

Нереализованный пенальти: Него, 40 (Фехервар)

Кишварда (Венгрия) – Кайрат (Казахстан) – 1:0

Гол: Мешанович, 39

Виборг (Дания) – Судува (Литва) – 1:0

Гол: Саид, 1

Динамо Батуми (Грузия) – Лех (Польша) – 1:1

Голы: Вацладзе, 64 – Червински, 76

Рига (Латвия) – Ружомберок (Словакия) – 2:1

Голы: Бабец, 39, Сойсало, 58 – Масло, 53 (пен.)

Славия Прага (Чехия) – Сент-Джозефс (Гибралтар) – 7:0

Голы: Олаинка, 18, 29, Юречка, 20, Фила, 34, Тьехи, 48, Эвертон, 90+3, Траоре, 90+4

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Фехервар на выезде уступил Габале. Мурадов в середине первого тайма вывел хозяев вперед, но еще до перерыва венгры сравняли. Сначала Него не сумел реализовать одиннадцатиметровый, однако уже через четыре минуты грузинский нападающий Зивзивадзе восстановил статус-кво. За 15 минут до завершения матча Силва вывел Габалу вперед, однако этого не хватило, чтобы выровнять положение по сумме двух матчей – первая встреча завершилась победой Фехервара 4:1. К слову, в составе "Види" весь матч провели Евгений Макаренко и Артем Шабанов, а Иван Петряк вышел на замену на 63-й минуте.

Еще один венгерский клуб – Кишварда – на собственном поле благодаря голу боснийского нападающего Мешановича минимально одолел казахский Кайрат, повторив результат первого матча. В составе хозяев полный матч отыграли сразу три наших соотечественника – голкипер Артем Одинцов и защитники Антон Кравченко и Виктор Гей. Хавбек Богдан Мельник появился на 58-й минуте, а вратарь Михаил Готра остался в запасе.

Виборг забил в ворота Судувы уже на первой минуте и удержал победный счет до конца матча. Не помог литовцам и вышедший на последние 15 минут украинский полузащитник Евгений Протасов. По сумме двух матчей именно датчане идут дальше.

Батумское Динамо на своем поле пыталось реабилитироваться за сокрушительное поражение от Леха в первом матче (0:5). Во второй сорокапятиминутке грузины смогли пробить нашего Артура Рудька, однако не удержали победу, расписав боевую ничью. Александр Азацкий попал в заявку Динамо, однако на поле так и не вышел.

Рига с Вакулком (Филиппов и Юрченко отсутствовали даже в заявке) во второй раз одолела словацкий Ружомберок и уверенно пробилась в следующий тур турнира.

Пражская Славия устроила настоящее избиение Сент-Джозефсу. Гибралтарцы пропустили семь сухих голов, по сумме двух поединков уступив 0:11. Тылы чешской команды надежно прикрывал отбегавший полный матч Тарас Качараба.

Таблица коэффициентов: Динамо верно традициям, Украина теряет клуб, приближает крах России и не подпускает конкурентов