Український нападник Денис Безбородько продовжить кар'єру у Зорі, повідомляє офіційний сайт "мужиків".

Зоря остаточно отримала опонента у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій

28-річний футболіст перейшов у нову команду у статусі вільного агента і підписав з луганцями контракт до 31 грудня 2022 року.

Нагадаємо, Безбородько – вихованець Шахтаря. Він перебував у структурі донецького клубу з 2011 по 2019 роки. Встиг пограти в оренді за Маріуполь, Зорю та Десну. У 2019-му уклав повноцінну угоду з Олександрією, за яку провів 2 сезони. З 2021-го виступав за Десну. Війна змусила його до 30 червня прихиститися в угорському Дьормоті. Transfermarkt оцінює гравця у 450 тисяч євро.

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