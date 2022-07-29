Зоря підсилилась екс-форвардом Шахтаря з досвідом виступів у Європі
Луганці продовжують комплектувати команду перед стартом сезону.
Український нападник Денис Безбородько продовжить кар'єру у Зорі, повідомляє офіційний сайт "мужиків".
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28-річний футболіст перейшов у нову команду у статусі вільного агента і підписав з луганцями контракт до 31 грудня 2022 року.
Нагадаємо, Безбородько – вихованець Шахтаря. Він перебував у структурі донецького клубу з 2011 по 2019 роки. Встиг пограти в оренді за Маріуполь, Зорю та Десну. У 2019-му уклав повноцінну угоду з Олександрією, за яку провів 2 сезони. З 2021-го виступав за Десну. Війна змусила його до 30 червня прихиститися в угорському Дьормоті. Transfermarkt оцінює гравця у 450 тисяч євро.
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