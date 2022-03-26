Форвард Десны Денис Безбородько продолжит карьеру в Дьирмоте, сообщает официальный сайт клуба.

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27-летний футболист перешел в венгерский клуб на правах аренды и будет выступать в нем до завершения сезона (30 июня 2022 года).

Напомним, Безбородько – воспитанник Шахтера. Успел также поиграть за Мариуполь, Зарю и Александрию. К Десне присоединился в январе 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

К слову, после 25-ти туров Дьирмот в турнирной таблице чемпионата Венгрии идет предпоследним, имея в своем активе 25 очков.

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