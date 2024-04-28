Арне Слот, который является главным претендентом на пост наставника Ливерпуля после летнего ухода Юргена Клоппа, приглашал Марино Пушича в свой будущий тренерский штаб, сообщает Tribuna.

Ливерпуль согласовал детали контракта с новым тренером

Впрочем, наставник Шахтера отказал своему экс-коллеге. Следует добавить, что Марино Пушич уже был помощником Арне Слота в АЗ Алкмааре и Фейеноорде с 2019-го по 2023-й годы.

Напомним, что Ливерпуль, по информации топ-инсайдеров, уже провел со Слотом переговоры – нидерландец согласился возглавить клуб после ухода Юргена Клоппа, который произойдет летом. Под руководством Слота Фейенорд завоевал титул чемпиона Нидерландов в сезоне 2022/23, Кубок Нидерландов 2023/24, а также дошел до финала Лиги конференций в 2022 году.

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