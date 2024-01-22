Луганский клуб не взял с собой в Турцию трех ключевых исполнителей, продолжая свою политику давления.

Заря на своем официальном сайте обнародовала список игроков, которые готовятся к новому сезону на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Четыре клуба УПЛ остались без чемоданов в Турции – больше всего пострадал новичок

Луганчане не взяли с собой трех основных исполнителей – Даниила Алефиренко, Дениса Нагнийного и Игоря Снурницына, отправив их в команду U-19. Игроки попали под санкции из-за нежелания продлевать с луганчанами контракты, которые истекают 30 июня 2024 года

Перечень футболистов Зари, которые принимают участие в сборах выглядит следующим образом:

Вратари: Александр Сапутин, Никита Турбаевский, Антон Жилкин, Максим Набит.

Защитники: Арсений Батагов, Богдан Бутко, Роман Вантух, Джордан, Антон Боль, Игорь Кирюханцев, Артем Бенедюк.

Полузащитники: Алексей Хахлев, Кирилл Дрышлюк, Дмитрий Мишнев, Вячеслав Чурко, Венделл, Иван Головкин, Денис Антюх, Александр Яцык, Викентий Волошин, Илья Гулько, Петар Мичин, Артем Слесар.

Нападающие: Игорь Горбач, Владислав Бугай, Эдуардо Герреро.

Напомним, ранее сообщалось, что Алефиренко подписал предварительный контракт с Колосом, а Нагнойного хочет видеть в Металлисте 1925 Виктор Скрипник. О предметном интересе к Снурницыну пока неизвестно.

Почти 40 млн евро разницы – журналист озвучил обновленные бюджеты клубов УПЛ