Украинский тренер Руслан Костышин рассказал, вернулся ли бы он в ковалевский клуб, если бы получил такое предложение.

"Не знаю, как вам ответить на этот вопрос... Когда ты вместе с президентом клуба выстраивал эту команду с самого низа и дошел с ней до еврокубковых поединков, то это всегда оставляет особый след и соответствующее отношение отпечатывается надолго.

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Если бы поступило предложение из Колоса, то, скорее всего, пожалуй, вернулся бы. Ведь это свое, родное... Человек так устроен, что ему всегда хочется вернуться в родной дом – туда, где родился или вырос. И я – не исключение", – сказал Костышин в комментарии Sport.ua.

Сейчас в Колосе серьезные изменения – исполняющим обязанности главного тренера стал Александр Поздеев, заменив уволенного из-за слабых результатов Ярослава Вишняка.

Напомним, Костышин возглавлял ковалевский клуб с 2015-го до 2021-го гг. Впоследствии был казахский Аксу, который он покинул в апреле 2023 года и с этого времени остается без работы. К слову, 47-летнего специалиста заметили на трибунах во время матча 26-го тура УПЛ между Колосом и Александрией (0:0).

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