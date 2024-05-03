Мохамед Салах 7 лет радовал тренера яркой игрой, но недавно устроил ссору во время выхода на поле в матче против Вест Хэма. Клопп пытается сгладить углы.

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"Нет никаких проблем. Нас это абсолютно устраивает. Не надо делать из этого историю. Я думаю, что мы имеем право решать эти вопросы независимо от каких-либо ожиданий извне.

Если бы мы не знали друг друга так долго, я не уверен, как бы мы с этим справились. Но мы знаем друг друга так долго и так уважаем друг друга, что это действительно не проблема. Лучшей ситуацией было бы, если бы все были в лучшем положении, мы выигрывали матчи и забивали много голов. Тогда да, ситуация, вероятно, не была бы такой, потому что Мо вообще не был бы на скамейке запасных", – цитирует Клоппа BBC.

Летом немца уже не будет на Энфилде, но уйти может и Салах. Пресса снова сватает 31-летнего египтянина в Саудовскую Аравию, как это было перед началом сезона.

"Это больше не моя тема для обсуждения. Я не думаю, что мне стоит об этом говорить. Это решат другие люди, особенно Мо", – отрубил Клопп.

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