Украинские команды не без приключений добирались к местам подготовки ко второй половине сезона.

Накануне четыре представителя элитного дивизиона чемпионата Украины вылетели на сборы в Турцию. СК Днепр-1, ЛНЗ, Заря и Оболонь воспользовались услугами авиакомпании Pegasus Airlines, стартовав из Кишинева в Анталию.

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По информации "ТаТоТаке", после посадки украинские клубы недосчитались примерно 55 чемоданов! Больше всего пострадал ЛНЗ – в пассиве черкасцев около половины всего пропавшего багажа. Отмечается, что весь медицинский и тренировочный инвентарь (включая обувь игроков) приземлился вместе с командой, однако в Кишиневе остались личные вещи большого количества игроков четырех клубов.

Основная вина возлагается на сотрудников главного аэропорта Молдовы. Ожидается, что пропавший багаж доставят в Турцию максимум до вторника-среды.

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