"Шахтер не то, что выходит на свои классические обороты, но выглядит довольно солидно. Полесье увеличило бюджет, как и ЛНЗ и Металлист 1925 – у них изначально было 3,5 миллиона.

Шахтер отправил двух игроков с опытом в Лиге чемпионов в команду U-17 – источник раскрыл фамилии изгнанников

Некоторые клубы наоборот понизили доходы и расходы – к примеру, у СК Днепр-1 в прошлом сезоне было больше. Как и у Ворсклы, у которой в начале чемпионата было где-то 8-9 млн. Колос и Кривбасс остались при своих", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, после первой половины сезона Шахтер идет в турнирной таблице УПЛ четвертым, Динамо – шестым, а лидируют Кривбасс и СК Днепр-1.

У Шахтарі не дали закінчити розпочате, у Греції – зв'язали руки: топ-менеджер підійматиме клуб розчарованих українців