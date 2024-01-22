Луганський клуб не взяв з собою у Туреччину трьох ключових виконавців, продовжуючи свою політику тиску.

Зоря на своєму офіційному сайті оприлюднила список гравців, які готуються до нового сезону на учбово-тренувальних зборах в Туреччині.

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Луганці не взяли з собою трьох основних виконавців – Данила Алефіренка, Дениса Нагнійного та Ігоря Снурніцина, відправивши їх у команду U-19. Гравці потрапили під санкції через небажання продовжувати з луганцями контракти, які закінчуються 30 червня 2024 року

Перелік футболістів Зорі, які беруть участь у зборах виглядає наступним чином:

Воротарі: Олександр Сапутін, Микита Турбаєвський, Антон Жилкін, Максим Набит.

Захисники: Арсеній Батагов, Богдан Бутко, Роман Вантух, Джордан, Антон Боль, Ігор Кирюханцев, Артем Бенедюк.

Півзахисники: Олексій Хахльов, Кирило Дришлюк, Дмитро Мишньов, Вячеслав Чурко, Венделл, Іван Головкін, Денис Антюх, Олександр Яцик, Вікентій Волошин, Ілля Гулько, Петар Мічін, Артем Слесар.

Нападники: Ігор Горбач, Владислав Бугай, Едуардо Герреро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Алефіренко підписав попередній контракт із Колосом, а Нагнойного хоче бачити в Металісті 1925 Віктор Скрипник. Про предметний інтерес до Снурніцина поки що невідомо.

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