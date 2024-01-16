Нападающий Даниил Алефиренко, возможно, больше не сыграет за Зарю. У игрока уже есть официальная договоренность с Колосом.

Даниил Алефиренко подписал предварительный контракт с Колосом. Соглашение вступит в силу 1 июля, сообщает ТаТоТаке. Кроме Колоса, футболиста хотели пригласить Кривбасс, Рух, Александрия и две неназванные европейские клубы. Впрочем, борьбу за 23-летнего форварда выиграли именно ковалевцы.

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До 30 июня Алефиренко остается игроком Зари, которая предлагала футболисту продлить соглашение, но тот отказался. Однако, по информации источника, Алефиренко еще может присоединиться к Колосу в зимнее трансферное окно. Не исключено, что клубы попытаются договориться – Заре заплатят определенную компенсацию, а Колос получит игрока сейчас, не дожидаясь завершения сезона.

Даниил Алефиренко является воспитанником Металлиста, также на правах аренды играл за Черноморец. В сезоне 2023/24 сыграл за Зарю 18 матчей и забил 3 гола – по одному в УПЛ, Лиге Европы и Лиге конференций.

Первую часть сезона УПЛ Колос завершил на 9-й позиции турнирной таблицы. Заря находится в зоне переходных матчей, занимая 14 место. Луганчане дважды сменили тренера – сначала вместо Ненада Лалатовича пришел Валерий Кривенцов, которого позже заменил Юрий Коваль. Последний повезет команду на сборы как исполняющий обязанности наставника.

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