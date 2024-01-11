Металлист 1925 удивляет планами на зимнее трансферное окно: "желто-синие" хотят подписать двух Денисов – Гармаша и Нагнойного.

Украинский полузащитник Осиека Денис Гармаш может вернуться в УПЛ, сообщает "ТаТоТаке".

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33-летнего хавбека хочет видеть в Металлисте 1925 Виктор Скрипник. Отмечается, что кроме легенды Динамо новоиспеченный наставник харьковчан стремится подписать Дениса Нагнойного из Зари, с которым в свое время работал в луганском клубе.

Напомним, у Гармаша не пошли дела в хорватском клубе – в текущем сезоне он провел за Осиек лишь 4 матча без результативных действий, а главный тренер "бело-голубых" Зоран Зекич раскритиковал игрока за плохую игровую форму. Несмотря на это, контракт Дениса с хорватами действует до 30 июня 2024 года.

21-летний Нагнойный в 18 поединках за Зарю забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Его соглашение с луганчанами истекает летом 2024-го. Transfermarkt оценивает обоих игроков в 600 тысяч евро.

К слову, Металлист 1925 ушел на зимнюю паузу на 12-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 15 очков. Харьковчане едва не прекратили существование осенью, однако новый спонсор оживил команду, пригласив звездного тренера, а мощная трансферная кампания может сделать из "сине-желтых" темную лошадку УПЛ.

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