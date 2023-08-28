Новым главным тренером Зари может стать Валерий Кривенцов, сказал Михаил Спиваковский в программе"ТаТоТаке".

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По его информации, вопрос еще не решен на 100%, но это назначение произойдет с большой долей вероятности.

Напомним, после матча 5-го тура УПЛ против Миная (1:1) Ненад Лалатович заявил, что выжал из нынешней Зари максимум и не сможет дать команде большего, поэтому подает в отставку. Сообщалось, что и. о. главного тренера станет его ассистент Младен Бартулович.

Напомним, последним клубом Кривенцова был Металлист 1925. 50-летний специалист ранее также работал с Мариуполем и молодежными и юношескими командами Шахтера.

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