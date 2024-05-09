Главный тренер Реала Карло Анчелотти установил очередное историческое достижение, когда его команда обыграла Баварию (2:1) в Лиге чемпионов.

Итальянский специалист провел 203-й матч в качестве тренера в Лиге чемпионов. Его Реал, за который выступает Андрей Лунин, одержал победу над Баварией (2:1, 4:3 по сумме двух матчей) и вышел в финал турнира.

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Как сообщает журналист The Athletic Уилл Джинс, Анчелотти побил рекорд бывшего тренера Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона, у которого 202 матча (190 в Лиге чемпионов и 12 в Кубке европейских чемпионов).

Также в десятку по этому показателю входят Арсен Венгер (190 матчей), Пеп Гвардиола (171 матч), Жозе Моуринью (151 матч), Мирча Луческу (115 матчей), Диего Симеоне (105 матчей), Юрген Клопп (102 матча), Массимилиано Аллегри (100 матчей), Оттмар Хитцфельд (97 матчей).

Более того, Анчелотти единственный тренер, которому удавалось шесть раз выйти в финал европейских соревнований. Пеп Гвардиола, Алекс Фергюсон и Марчело Липпи имеют по четыре финала.

Реал прошел в финал ЛЧ, одержав драматическую победу в триллере с Баварией – Лунин и Хоселу спасли Мадрид от фиаско

Carlo Ancelotti tonight surpasses Alex Ferguson as the manager to have taken charge of the most games in the European Cup/Champions League:



Ancelotti: 203

Ferguson: 202

Wenger: 190

Guardiola: 171

Mourinho: 151

Lucescu: 115

Simeone: 105

Klopp: 102

Allegri: 100

Hitzfeld: 97#UCL — Will Jeanes (@will_jeanes) May 8, 2024