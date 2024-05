Carlo Ancelotti tonight surpasses Alex Ferguson as the manager to have taken charge of the most games in the European Cup/Champions League:



Ancelotti: 203

Ferguson: 202

Wenger: 190

Guardiola: 171

Mourinho: 151

Lucescu: 115

Simeone: 105

Klopp: 102

Allegri: 100

Hitzfeld: 97#UCL