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Форвард Зари Назарий Русин подписал контракт с Сандерлендом, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, 24-летний игрок согласовал личные условия контракта с английским клубом. Договор подписан по системе 3+1.

Отмечается, что Евгений Геллер принял окончательные условия Сандерленда – стороны согласовали все транши, сроки, бонусы. Сумма трансфера составит 2,5 млн евро плюс примерно столько же бонусами. К слову, ранее продажу Назария подтвердил и главный тренер "мужиков" Ненад Лалатович.

Отмечается, что Русин пока во Львове, где долечивает приводящую мышцу – Заря рассчитывает, что он сыграет в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы против Славии (первая встреча завершилась поражением луганчан 0:2).

Напомним, Назарий перешел в Зарю летом 2022 года за 250 тысяч евро, став в прошлом сезоне лучшим бомбардиром команды и получив вызов в сборную Украины. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

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