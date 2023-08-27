Луганский клуб обойдется внутренними ресурсами для замены главного тренера на следующие матчи.

Ненад Лалатович после ничьей с Минаем сообщил журналистам, что подает в отставку. Это же наставник Зари сказал футболистам.

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Официальной информации пока нет, а пресс-атташе Зари в комментарии "Украинскому футболу" сказал, что Лалатович еще должен говорить с президентом клуба.

В случае отставки серба исполняющим обязанности главного тренера Зари станет Младен Бартулович, информирует "ТаТоТаке". Хорват – ассистент Лалатовича.

Заря за 5 туров чемпионата Украины набрала 5 очков. Впереди у команды ответный матч квалификации Лиги Европы против Славии (первая игра завершилась поражением).

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