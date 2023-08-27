Минай плохо стартовал в новом сезоне, набрав всего одно очко в четырех турах. Подопечные Владимира Шарана забили меньше всех и пропустили больше всех в УПЛ, причем без оверперформанса – по xG "лисы" тоже самые слабые. Впрочем, команда дала бой Динамо и расписала ничью с СК Днепр-1, а потому короновать нестабильную Зарю на победу в Закарпатье до стартового свистка никто не собирался.

Старт встречи заставил в этом убедиться. Именно хозяева создали первые два момента. Твердохлеб на 13-й минуте замыкал подачу от Гечева на дальней штанге (Турбаевский парировал), а Ралюченко на 15-й стрелял с линии штрафной мимо ближней девятки.

К сожалению для минайцев, наказание за расточительство было молниеносным – уже на 16-й Батагов отобрал мяч на чужой трети и отдал пас Волошину, а Викентий бахнул метров с 20-ти в правый нижний угол. И забил! 0:1.

Через минуту Мичин смог удвоить преимущество луганчан, замкнув подачу от Антюха ударом головой с 11-ти метров, однако мяч прошел над воротами. Минай ответил быстро: на 20-й минуте Вишневский воспользовался грубой ошибкой Снурницына (Игорь махнул мимо мяча), влетел в штрафную и пробил в дальнюю девятку – впрочем, удар оказался неточным. А еще через три минуты "лисы" заработали пенальти!

Его привез Джордан, который в необязательной ситуации сбил Твердохлиба. Витенчук уверенно реализовал 11-метровый сравняв счет. 1:1!

После этого активность команд существенно просела. На поле не происходило ничего интересного вплоть до последних минут перед перерывом, когда Минай потерял две голевые возможности. На 44-й Вишневский неудачно пробил с левого края штрафной, а Твердохлеб на линии вратарской подправил мяч в направлении ворот – слишком высоко! В компенсированное же время прострел Булезы на дальней штанге должен был замыкать Дмитрук, однако в последний момент Горбач не дал этого сделать – хотя ворота уже были пустыми.

Отдыхать футболисты отправились при ничейном счете. Ненад Лалатович был недоволен таким футболом, организовав в раздевалке тройную замену. Бугай, Горбач и Снурницын покинули поле, а Герреро, Алефиренко и Дрышлюк зашли. Чуть позже вместо Волошина вышел Чурко, но создать первую остроту после перерыва удалось основному футболисту – это Антюх перехватил мяч, сместился в центр и бахнул мимо дальней штанги.

Минай ответил на 57-й и 58-й минутах. Сначала Дмитрук прорвался на линию штрафной и нанес мощный удар (над перекладиной), а затем Дмитрук стрелял в левый нижний метров с 20-ти – Турбаевский парировал. После этого тренеры провели несколько замен, а игра постепенно потеряла темп. Команды устали. До 90-х минут фаны у телеэкранов наблюдали типичную скукотищу из низов УПЛ.

Впрочем, перед финальным свистком команды попытались вырвать победу. Принести успех Минаю мог свежий Кораблин, который на 90-й минуте влетел на левый край штрафной и выстрелил в ближний угол – Турбаевский выручил! Заря же ответила комбинацией с выходом Антюха практически один на один, но дистанция была слишком короткой – Дэн пробил низом, а Бандура парировал ногой.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Закарпатцы набирают второе очко в чемпионате, в то время как луганчане имеют пять зачетных баллов в пяти турах.

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